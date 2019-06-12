В Судане протестующие согласились возобновить переговоры с армией

Обе стороны согласились договариваться о передаче власти гражданской администрации

Фото: REUTERS/Umit Bektas.

Лидеры гражданских активистов, протестующих в Судане, согласились прекратить кампанию неповиновения, начатую после подавления демонстраций, и возобновить переговоры с военным руководством Судана.

Гражданскую оппозицию Судана представляет Альянс за свободу и перемены. Лидеры протестующих призывали людей "возобновить работу со среды". Обе стороны согласились договариваться о передаче власти гражданской администрации.

Переходный военный совет в качестве жеста доброй воли согласился освободить всех политических заключенных.

Лидеры протестующих начали общенациональную кампанию гражданского неповиновения в воскресенье после того, как 3 июня в результате разгона палаточного лагеря у зданий министерства обороны и генштаба суданской армии погибли десятки людей.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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