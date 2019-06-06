В Судане уточнили число жертв беспорядков

Протестующие перекрыли основные дороги в Хартуме и устроили баррикады

Фото: AFP

В столице Судана Хартуме во время разгрома силовиками палаточного лагеря и столкновений с протестующими погибли 46 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения этой восточноафриканской страны.

"Число погибших в результате последних событий в столице достигло 46 человек", - рассказали в ведомстве.

Кроме того, в министерстве опровергли достоверность данных лояльного оппозиции Комитета врачей о 100 погибших. Также там отрицают информацию от оппозиции о том, что убитых сбрасывали в Нил.

"Никаких тел жертв в реке нет", – отметили представители Минздрава.

Напомним, армия Судана взяла управление государством в свои руки 11 апреля после отстранения от власти президента Омара аль-Башира. С 6 апреля у штаб-квартиры армии проводится сидячая забастовка, участники которой добиваются передачи власти гражданским силам. Несколько дней назад Военный совет предупредил о намерении принять правовые меры против этой забастовки, которая из акции протеста превратилась в рассадник преступности и начала создавать реальную угрозу безопасности страны. Там неоднократно вспыхивали перестрелки и беспорядки, приводившие к человеческим жертвам.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

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