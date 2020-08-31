В Судане заключили мир после 17 лет войны

Правительство Судана в воскресенье, 30 августа, заключило мирное соглашение с Суданским революционным фронтом (СРФ) и повстанческими группировками из регионов Дарфур, Южный Кордофан и Голубой Нил. Договор будет официально подписан в понедельник в столице соседнего Южного Судана, передает DW со ссылкой на суданское информационное агентство Suna.

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В мирном соглашении правительства с повстанцами говорится о разделении власти, безопасности, правах собственности на землю, расследовании преступлений, совершенных во время гражданской войны, и возвращении беженцев.

Суданский революционный фронт должен будет распустить повстанческие группы, а правительство обязуется взять их бойцов в суданскую армию.

Мирные переговоры стали возможны после того, как в апреле 2019 году в результате массовых протестов был свергнут глава Судана Омар аль-Башир. Первая предварительная договоренность о мирном соглашении с новым переходным правительством Судана была достигнута в сентябре 2019 года при посредничестве Южного Судана.

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По данным ООН, с 2003 года в ходе конфликта в Дарфуре было убито около 300 тысяч человек, 2,5 миллиона человек вынуждены были покинуть свои дома и стали беженцами. В 2011 году вспыхнули бои в Южном Кордофане и Голубом Ниле. Президента Судана Омара аль-Башира считают инициатором массового уничтожения трех этнических меньшинств: фур, масалит и загава.

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Напомним, в ходе акций протестов в Судане в июле 2019 года были застрелены пятеро студентов, после чего в стране во всех школах приостановили учебный процесс.

Мы также сообщали, что в январе в Судане разбился военно-транспортный самолет, тогда погибли все находившиеся на борту люди.

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