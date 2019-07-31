29 июля в Судане во время акции протеста были застрелены пятеро студентов

/ Фото: AFP

В Судане закрыли все школы после расстрелов учеников https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD,%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B 2019-07-31T00:50:42+03:00 Другие страны 29 июля в Судане во время акции протеста были застрелены пятеро студентов

В Судане во всех школах приостановили учебный процесс из-за гибели четырех школьников во время массовых протестов.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на государственные СМИ.

Власти Судана распорядились закрыть школы по всей стране на неопределенный срок.

Реклама

Ранее глава правящего военного совета Судана призвал незамедлительно привлечь к ответственности причастных к расстрелам по меньшей мере четырех школьников во время силового разгона митинга в Эль-Обейде.

В тренде Чушь и некомпетентность: Кличко записал гневный видеоответ Богдану

Напомним, что 29 июля в Судане во время акции протеста были застрелены пятеро студентов.

Акция проводилась с целью давления на переходный военный совет Судана, который обещал передать власть гражданской администрации. Как известно, 12 апреля в результате военного переворота от власти был отстранен многолетний президент Судана Омар аль-Башир. Сейчас он находится в тюрьме. Функции правительства взял на себя военный совет, однако активисты не приняли новую власть и призвали к дальнейшему сопротивлению.

Напомним, что ранее после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране группа солдат во главе с министром обороны, генерал-лейтенантом Авадом бен Ауфом арестовала президента Омара аль-Башира по обвинению в коррупции и развязывании гражданской войны. Сейчас он и еще несколько его соратников находятся в столичной тюрьме.

Впрочем, протестующие требуют как можно быстрее провести честные выборы, так как не хотят, чтобы одного диктатора заменил другой. Также люди требуют к началу гонки передать власть парламенту. Участники забастовки добиваются выполнения армией всех выдвинутых оппозицией требований — передачи управления гражданским властям и искоренения из руководящих органов всех представителей бывшего режима.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама