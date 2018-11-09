В Таджикистане при подавлении бунта в тюрьме силовики убили 25 заключенных

В Таджикистане во время подавления бунта в тюрьме строгого режима в городе Худжанде силовики убили по меньшей мере 25 заключенных. Также погибли двое сотрудников местных правоохранительных органов. Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на три источника в силовых структурах.

Бунт произошел в тюрьме строгого режима в городе Худжанде, который находится в 300 км к северу от столицы Таджикистана – Душанбе.

Как сообщили источники в МВД, беспорядки начались, когда один заключенный, которого власти считают членом группировки "Исламское государство", напал на охранника.

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В свою очередь администрация тюрьмы вызвала подразделение силовиков, с помощью которых и подавила беспорядки, рассказал сотрудник спецслужб на условиях анонимности.

Местные власти подтвердили возникновение бунта в тюрьме, однако никаких публичных комментариев пока не давали.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

Ранее сообщалось, что семеро полицейских были убиты, пытаясь прекратить бунт в тюрьме на востоке Мексики. Полиция пыталась восстановить порядок в тюрьме Ла Тома в штате Веракрус, но "ее отогнали заключенные, которые взяли инструменты из столярной мастерской".