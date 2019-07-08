В Таджикистане заключенные отравились хлебом: 14 погибших

Медработникам удалось спасти только двух заключенных

Иллюстрация. Фото: Pixabay

В Таджикистане во время этапирования в другие исправительные учреждения отравились заключенные. 14 из них погибли, сообщили в Главном управлении исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Таджикистана.

Как выяснилось, в воскресенье на трех машинах в сопровождении охраны этапировали 128 заключенных из трех исправительных учреждений на севере Таджикистана в три учреждения пенитенциарной системы республики, расположенные в городах Душанбе, Нурек и Яван. При подъезде к столице один из мужчин разделил между 16 заключенными хлеб. После этой трапезы заключенные почувствовали себя плохо. Медикам удалось спасти только двух заключенных.

По факту массового отравления заключенных генеральная прокуратура Таджикистана открыла уголовное дело. Расследование находится под личным контролем Генерального прокурора республики.

Ранее мы сообщали, что на северо-западе Венесуэлы в полицейском изоляторе в районе Акаригуа в штате Португеса во время беспорядков погибли минимум 29 заключенных.

Также мы писали, что в Великобритании преступников перевоспитывают в кофеваров. Бывшие заключенные быстрее найдут себе работу на свободе.

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