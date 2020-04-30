В Таджикистане запретили "русские" фамилии

Вслед за Казахстаном, который решил отказаться от кириллицы из-за "ненужных звуков", жителям Таджикистана запретят носить русифицированные фамилии и отчества, то есть с "-ов/-ова", "-вич/-овна" и тому подобными окончаниями.
Как сообщает "Радио Озоди" соответствующая инициатива была представлена министром юстиции Музаффаром Ашуриёном и принята членами нижней палаты парламента Таджикистана.
Таким образом, в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния будет внесено соответствующее изменение. Но запрет не коснется проживающих в стране представителей национальных меньшинств и тех, кто уже носит "русские" фамилии.
Однако в документах тех, кто получает удостоверение личности впервые или решит поменять фамилию, будут возможны только таджикские окончания: "-пурдухт", "-и", "-зод", "-зода", "-он", "-ен", "-иен", "-ниер", "-фар".
Власти считают, что подобные нововведения повысят самосознание граждан и защитят национальную идентичность.
Напомним, в прошлом году в такси таджикской столицы Душанбе ввели другие правила, запретив поцелуи, объятия или заигрывания во время поездки.
А еще раньше таджики и узбеки устроили настояющую мини-войну на границе, в результате которой погиб один человек и около трех десятков были ранены.
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