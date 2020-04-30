Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,97
29,24
  1. Мировые новости
  2. Другие страны

В Таджикистане запретили "русские" фамилии

30 апреля, 06:37

Станислав Кожемякин

Таджиков обяжут носить только фамилии с национальными окончаниями

Вслед за Казахстаном, который решил отказаться от кириллицы из-за "ненужных звуков", жителям Таджикистана запретят носить русифицированные фамилии и отчества, то есть с "-ов/-ова", "-вич/-овна" и тому подобными окончаниями.

Как сообщает "Радио Озоди" соответствующая инициатива была представлена министром юстиции Музаффаром Ашуриёном и принята членами нижней палаты парламента Таджикистана.

Таким образом, в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния будет внесено соответствующее изменение. Но запрет не коснется проживающих в стране представителей национальных меньшинств и тех, кто уже носит "русские" фамилии.

Реклама

Однако в документах тех, кто получает удостоверение личности впервые или решит поменять фамилию, будут возможны только таджикские окончания: "-пурдухт", "-и", "-зод", "-зода", "-он", "-ен", "-иен", "-ниер", "-фар".

В тренде
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности

Власти считают, что подобные нововведения повысят самосознание граждан и защитят национальную идентичность.

Напомним, в прошлом году в такси таджикской столицы Душанбе ввели другие правила, запретив поцелуи, объятия или заигрывания во время поездки.

А еще раньше таджики и узбеки устроили настояющую мини-войну на границе, в результате которой погиб один человек и около трех десятков были ранены.

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Таджикистан русский язык таджики фамилия душанбе

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробности
Коронавирус атакует человечество: карта по странам за 28 апреля и все подробностиДругие страны
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 апреля
Коронавирус в странах мира: карта пандемии и статистика за 30 апреляЕвросоюз
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали детали
Названа причина предсмертного состояния Ким Чен Ына: СМИ опубликовали деталиДругие страны
"Ким Чен Ын при смерти": реакция Китая, России, Японии и Южной Кореи на слухиДругие страны
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристов
Прощай, all inclusive: Турция заявила о новых правилах для туристовTravel
Американская нефть упала в цене на 20-летнее
Американская нефть упала в цене на 20-летнее "дно"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...