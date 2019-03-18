В Таиланде автобус со школьниками попал в ДТП: погибла девочка, более 30 человек пострадали

На момент аварии в автобусе находились 20 школьников и 19 учителей

Фото: УНН

В Таиланде автобус со школьниками попал в ДТП: погибла девочка, более 30 человек пострадали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e6a/918/5c6e6a918d6b8.jpg 2019-03-18T09:31:00+02:00 Другие страны На момент аварии в автобусе находились 20 школьников и 19 учителей

В восточной таиландской провинции Прачинбури автобус, перевозивший школьников и учителей, врезался в отбойник, перевернулся и упал в канаву. В ДТП погибла девочка, еще 31 человек получил травмы, сообщают местные СМИ.

На момент аварии в автобусе находились 20 учеников младших классов и 19 учителей. Всех пострадавших госпитализировали в больницы, десять из них получили серьезные травмы.

Кроме того, после ДТП полицейские задержали водителя автобуса. По словам мужчины, он внезапно потерял управление автобусом, в результате чего и произошло ДТП.

Напомним, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.

Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.

А в Македонии в результате жуткого ДТП в пригороде столицы Скопье погибли 15 человек. Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат Ферди Кассо, отец двух детей.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.