В Таиланде автобус со школьниками попал в ДТП: погибла девочка, более 30 человек пострадали
На момент аварии в автобусе находились 20 школьников и 19 учителей
В восточной таиландской провинции Прачинбури автобус, перевозивший школьников и учителей, врезался в отбойник, перевернулся и упал в канаву. В ДТП погибла девочка, еще 31 человек получил травмы, сообщают местные СМИ.
На момент аварии в автобусе находились 20 учеников младших классов и 19 учителей. Всех пострадавших госпитализировали в больницы, десять из них получили серьезные травмы.
Кроме того, после ДТП полицейские задержали водителя автобуса. По словам мужчины, он внезапно потерял управление автобусом, в результате чего и произошло ДТП.
Напомним, ранее в Турции на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. В результате ДТП погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.
Также мы писали о страшном ДТП в американском штате Техас. Там грузовой поезд протаранил школьный автобус. В результате столкновения погиб один из учеников, которые находились в салоне автобуса. Кроме того, травмы получила еще одна школьница и водитель автобуса.
А в Македонии в результате жуткого ДТП в пригороде столицы Скопье погибли 15 человек. Последней жертвой аварии стал 39-летний футбольный фанат Ферди Кассо, отец двух детей.
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