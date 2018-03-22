В Таиланде автобус столкнулся с грузовиком: погибли 18 человек

В МИД Украины сообщили, что украинцев в автобусе не было

Ужасная дорожная авария в произошла в Таиланде. По меньшей мере 18 человек погибли и 33 – получили травмы разной степени тяжести.

Украинцев в списках нет – сообщают в отечественном МИД. На повороте пассажирский автобус въехал в грузовик и перевернулся. Грузовой автомобиль – врезался в дерево.

Напомним, ранее подобное ДТП произошло в Египте. В городе Александрия автобус с пассажирами попал аварию: девять человек погибли. Также в результате аварии пострадал 21 человек. Все погибшие и пострадавшие – местные жители. По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой – у автобуса лопнула покрышка.

Также сообщалось, что в восточной турецкой провинции Муш на шоссе Муш-Солхан перевернулся автобус с пассажирами, в результате чего погибли шесть человек, еще 20 получили ранения. Авария произошла после того, как водитель потерял контроль над автобусом, в результате чего тот слетел в кювет. Автобус перевозил пассажиров из южной провинции Хатай. Раненые пассажиры были доставлены в ближайшие больницы.