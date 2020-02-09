В Таиланде еще четыре человека погибли при стрельбе в торговом центре

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Еще четыре человека погибли в результате инцидента со стрельбой в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где ранее прогремели взрывы. Об этом сообщило в воскресенье Таиландское информационное агентство. По его данным, власти пока официально не подтвердили эти сведения.

Согласно информации издания "Таи рат", общее число жертв нападения достигло 25, пострадали 34 человека. Погибшие являлись гражданскими лицами, отмечает газета. Между тем телеканал "Тай Пи-би-эс" сообщил, что в результате стрельбы пострадали 63 человека, которые находятся в больнице Накхонратчасимы.

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Видео: Reuters

Ранее Минздрав объявил, что погиб 21 человек и получили ранения 33.

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В свою очередь силы безопасности обратились к работающим на месте происшествия СМИ с просьбой предоставить беспилотники для наблюдения за преступником, поскольку их летательные аппараты были повреждены. Несмотря на сообщения о том, что все посетители и сотрудники покинули торговый комплекс, отмечается, что внутри здания до сих пор находятся люди, которым силовики намерены помочь.

Напомним, в субботу, 8 февраля, 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, убив и ранив несколько десятков человек. Силовики уже несколько раз пытались нейтрализовать нападавшего, но пока безуспешно.

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