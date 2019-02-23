В Таиланде группа туристов чуть не утонула из-за слона

Одна из туристок получила травму ноги

В Таиланде группа туристов чуть не утонула из-за слона 2019-02-23T17:40:00+02:00 Другие страны Одна из туристок получила травму ноги

В Таиланде из-за игривого слона в местной реке чуть не утонула группа туристов.

Инцидент произошел провинции Чиан-гмай. Животное набросилось на плоты, на которых сплывали туристы по реке. Владельцу слона удалось остановить слона только после того, как он перевернул суда и не на шутку испугал людей. Кроме того, после этого одну женщину госпитализировали с травмой ноги.

Ранее мы писали, что агрессивный слон напал на автомобиль с пассажирами недалеко от города Катарагама на Шри-Ланке. Животное разбило лобовое стекло и насмерть перепугало пассажиров. Все происходящее снимал видеорегистратор. Водитель дал задний ход, однако ему понадобилось еще несколько минут, чтобы оторваться от преследования и отъехать на безопасное расстояние.

Напомним, посетители национального парка Крюгера (ЮАР) чуть было не стали жертвой взбесившегося слона. Трагедию предотвратил гид группы, вовремя остановив агрессивное животное. Парень, запечатлевший атаку на видео, добавил, что слон попытался трижды напасть на туристов, но руководителю группы удалось усмирить животное.

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