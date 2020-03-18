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В Таиланде изобрели быстрый тест на коронавирус

18 марта, 20:57

Сергей Пономаренко

Он способен выявить болезнь в течении получаса

В Таиланде заявили об изобретении экспресс-теста, который способный выявить коронавирус чуть более чем за полчаса. Его клинические испытания начинают через несколько недель. Для этого каждый день здесь будут производить около четырех тысяч тестов. Стоимость одного составляет 15 долларов.

Ранее "Сегодня" сообщали, что Минздрав отчитался о приобретении экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Всего закуплено 19 600 упаковок тестов, и это позволит протестировать более 90 тысяч человек.

Во время выступления в Верховной Раде 17 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о закупке новой партии тестов.

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"К концу недели завезут первую партию быстрых тестов, всего это будет 10 млн тестов, которые дают 99% ответа по поводу заболеваемости коронавирусом", – сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Сайт "Сегодня" следит за распространением коронавируса на планете. В мире уже зафиксировано более 204 тыс. инфицированных, а число жертв превысило 8 тыс. В то же время более 82 тыс. человек выздоровели.

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Таиланд тест коронавирус

Источник: Сегодня

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