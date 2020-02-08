Стрельба в Таиланде: жертв уже 20 человек, полиция готовит штурм

Вооруженный военный до сих пор держит заложников. Полиция готовит штурм здания

В Таиланде в результате стрельбы в торговом центре (ТЦ) погибло по меньшей мере 20 человек, полиция готовит штурм здания.

Во время нападения на торговый центр 31 человек был ранен. По словам министра обороны страны Конгчипа Тантраванита, неизвестно, сколько еще людей осталось внутри ТЦ, передает Sky News.

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Видео: Reuters

Как сообщает издание, стрелок до сих пор остается в здании и продолжает удерживать заложников. Местные СМИ пишут, что полиция попросила телеканалы прекратить трансляции с места события, так как скоро должен начаться штурм торгового центра.

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Ранее сообщалось, что в городе Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда в субботу, 8 февраля, военнослужащий убил своего командира и двух человек в военном лагере, а потом обстрелял мирных жителей по дороге к торговому центру, возле него и в самом здании ТЦ.

Напомним, ранее в Лондоне в районе Стретем мужчина напал на прохожих с ножом. Подоспевшие полицейские ликвидировали злоумышленника. Случившееся уже признали террористическим актом.

Также новости "Сегодня" писали, что в Москве трое неизвестных ворвались в здание приемной ФСБ на улице Кузнецкий мост и открыли стрельбу. В итоге двое нападавших были убиты, а один выбежал на улицу, продолжая стрелять и убив при этом сотрудника ГИБДД, который дежурил напротив.

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