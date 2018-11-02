В Таиланде посетителям вегетарианского ресторана подавали человеческое мясо
Хозяин заведения убил и приготовил одного из своих клиентов
фото: The Nation/Asia News Network, Oriental Daily
фото: The Nation/Asia News Network, Oriental Daily
фото: The Nation/Asia News Network, Oriental Daily
фото: The Nation/Asia News Network, Oriental Daily
Посетители одного из веганских ресторанов Бангкока, Таиланд, обнаружили в блюде из лапши с овощами частички мясного фарша.
В начале было предположение, что это мясо свинины или говядины.
Поэтому была подана жалоба в местные органы, после чего приехала комиссия с проверкой.
Но фарш оказался не животного происхождения — экспертиза установила, что в блюдах ресторана было человеческое мясо, сообщает AsiaOne.
Сейчас владельца заведения обвиняют в убийстве и попытке избавится от трупа. Он готовил части тела и подавал его своим посетителям.
На полу и стенах кухни полиция обнаружила кровь и кусочки человеческой плоти.
Во время проведенного обыска в септике было найдено обезображенное тело 61-летнего мужчины.
В нем опознали Прасита Импатома, постоянного клиента ресторана. Последний раз мужчину видели 21 октября в этом же заведении.
Причиной смерти Прасита стал удар по голове тупым тяжелым предметом.
На трупе также было шесть колотых ран в области живота и ноги.
Сколько посетителей съели человеческое мясо — не известно. Подозреваемый в убийстве владелец ресторана объявлен в розыск.
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