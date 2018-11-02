В Таиланде посетителям вегетарианского ресторана подавали человеческое мясо

Хозяин заведения убил и приготовил одного из своих клиентов

Посетители одного из веганских ресторанов Бангкока, Таиланд, обнаружили в блюде из лапши с овощами частички мясного фарша.

В начале было предположение, что это мясо свинины или говядины.

Поэтому была подана жалоба в местные органы, после чего приехала комиссия с проверкой.

Но фарш оказался не животного происхождения — экспертиза установила, что в блюдах ресторана было человеческое мясо, сообщает AsiaOne.

Сейчас владельца заведения обвиняют в убийстве и попытке избавится от трупа. Он готовил части тела и подавал его своим посетителям.

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На полу и стенах кухни полиция обнаружила кровь и кусочки человеческой плоти.

Во время проведенного обыска в септике было найдено обезображенное тело 61-летнего мужчины.

В нем опознали Прасита Импатома, постоянного клиента ресторана. Последний раз мужчину видели 21 октября в этом же заведении.

Причиной смерти Прасита стал удар по голове тупым тяжелым предметом.

На трупе также было шесть колотых ран в области живота и ноги.

Сколько посетителей съели человеческое мясо — не известно. Подозреваемый в убийстве владелец ресторана объявлен в розыск.

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