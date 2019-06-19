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В Таиланде строительный кран рухнул на школу: десять детей попали в больницу

19 июня, 12:25

Инцидент произошел в столице королевства – Бангкоке

Десять человек пострадало в результате обрушения строительного крана в столице Таиланда – Бангкоке, где пару месяцев назад горел торговый комплекс CentralWorld, считающийся одним из крупнейших в мире.

Инцидент произошел 19 июня – кран находился на стройплощадке, расположенной рядом с женским колледжем в бангкокском районе Банграк.


В результате случившегося 10 учениц в возрасте 13-14 лет получили травмы различной тяжести и были госпитализированы.

Правоохранительные органы королевства занялись расследованием обстоятельств случившегося.

Мы также писали о двойном взрыве на пляже в тайском городе Сонгкхла, крупнейшем порту восточного побережья перешейка Кра. В результате случившегося никто не пострадал, однако была повреждена статуя "Золотая русалка", которую считали неофициальным символом провинции Сонгкхла.

Кроме того, сообщалось об ужасающем и незабываемом зрелище, очевидцами которого стали отдыхающие на курортном острове Ко Липе в таиландской провинции Сатун – у побережья Андаманского моря образовались сразу четыре смерча. Шокированные пляжники утверждали, что весь день царила хорошая погода, но около полудня вдруг небо затянуло тучами, поднялся ветер, начался дождь и четыре вихря спустились с неба в воду.

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Тег Таиланд, школа, школьники, кран, обрушение, ученица, строительный кран

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Источник:

ТАСС

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