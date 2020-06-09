"Собралась, попрощалась и ушла": в Таиланде погибла украинка

В Таиланде, где ранее украинец попал в тюрьму по подозрению в хакерстве, правоохранительные органы расследуют таинственную гибель гражданки Украины, тело которой обнаружили 7 июня.

О смерти пропавшей 25 мая 32-летней Ольги Фроловой на своей странице в Facebook сообщил ее муж.

"Она собралась. Попрощалась. И ушла. О причинах я буду думать всю свои оставшуюся жизнь", – пишет Дмитрий Фролов.

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Местные СМИ пишут, что тело женщины лежало прикрытое пальмовыми листьями в лесу на острове Самуй. Рядом с Ольгой обнаружили ее рюкзак с личными вещами, среди которых не обнаружилось ее ноутбука и смартфона.

"Мне очень хотелось чтобы я ошибался. Но когда достали ее сумку и вещи, сомнений практически не осталось. На теле уже не различимы были татуировки и лицо неузнаваемо. Она пролежала там долго", – отметил Фролов.

Ольга Фролова

Он утверждает, что до обнаружения тела местные правоохранители не занимались поисками его супруги, но теперь у них появилось желание разобраться в случившемся.

Причина смерти украинки остается неизвестной. Ее муж утверждает, что Ольга страдала от биполярного расстройства, однако связано ли это с ее гибелью – неясно. Полиция предполагают, что ее могли убить в другом месте и привезти тело, чтобы спрятать.

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Насколько известно, пара прожила вместе 12 лет и воспитывала сына Романа, но несколько месяцев назад их отношения разладились – Ольга ушла от мужа и просила развестись. А незадолго до своего исчезновения она опубликовала в публичном доступе свою книгу о суициде.

Напомним, ранее стало известно о смерти украинки на другом курорте – в турецкой Антальи. В сентябре 42-летнюю Юлию Билегуб обнаружили мертвой в одном из городских парков.

Также в прошлом году в Финляндии гражданка Украины была жестоко убита при нападении на профучилище в Куопио.

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