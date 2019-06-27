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В Таиланде в пещере обнаружили метамфетамин на 20 млн долларов

27 июня, 20:04

Таблетки с метамфетамином находились в 50 пакетах

Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Таиланда обнаружили в пещере в северной провинции Чиангмай 5,4 млн таблеток метамфетамина, а также 185 кг кристаллического варианта этого запрещенного вещества. Об этом в четверг сообщила газета "Нейшн".

По ее данным, наркотики в пещере Бан Тхам Клэб были обнаружены силами безопасности во время патрулирования района. Таблетки с метамфетамином находились в 50 пакетах, а кристаллический вариант вещества — в 10 других свертках.

Стражи порядка отметили, что пещера расположена на крутой горе, и полиции было трудно вынести оттуда улики. Военные сообщили, что им пришлось поторопиться с конфискацией метамфетамина из пещеры до наступления сумерек, поскольку опасались нападения со стороны наркоторговцев.

Примерная стоимость конфискованных наркотиков составляет 600 млн батов (19,48 млн долларов).

Напомним, береговая охрана США конфисковала 16,5 тонны кокаина в порту Филадельфии, что в штате Пенсильвания.


Ранее в Одессе СБУ изъяла кокаина на 51 миллион долларов. Кокаин был обнаружен в контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы.


Кроме того, в Запорожье полицейские задержали двух мужчин, которые занимались изготовлением и продажей метадонав нескольких регионах Украины.

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Тег наркотики, метамфетамин

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Источник:

ТАСС

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