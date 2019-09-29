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В Таиланде в результате ДТП погибли 17 студентов

29 сентября, 18:01

Пятерых студентов госпитализировали с травмами, они скончались в больнице

/ Фото: Pixabay

В Таиланде по меньшей мере 17 студентов одного из технических колледжей погибли в результате ДТП с пикапом в провинции Самутпракан. Как сообщило издание The Thaiger, водитель автомобиля получил серьезные травмы, но выжил.

Таксист, который стал свидетелем дорожно-транспортного происшествия, рассказал полиции, что видел, как перегруженный людьми пикап выезжал на высокой скорости на главную дорогу провинции. Затем автомобиль, внезапно съехал с дороги на тротуар, врезался в два придорожных столба и перевернулся.

В результате сильного удара 12 студентов, находившихся в кузове пикапа, вылетели на дорогу и погибли на месте. Пятеро других студентов и водитель, сидевшие внутри автомобиля, получили травмы разной степени тяжести и были отправлены в ближайшую больницу.

Позже в медицинском учреждении от полученных в результате ДТП травм скончались пять студентов.

Полиция проверяет видео с камер видеонаблюдения, чтобы установить причину аварии. Стражи порядка намерены допросить водителя пикапа.

Напомним, на востоке Китая в провинции Цзянсу произошло масштабное ДТП. В результате по меньше мере 36 человек погибли, еще 36 пострадали.

Кроме этого, в Одесской области на трассе между селами Новая Долина и Прилиманское произошла дорожная авария – грузовик врезался в маршрутку, переполненную пассажирами . В результате аварии погибли девять человек.

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ДТП Таиланд студенты пикап погибшие

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