В Таиланде застряли около двух тысяч украинских туристов. Они не могут вылететь на родину после закрытия границ из-за вспышки коронавируса в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина.

По словам украинцев, на данный момент у туристов есть один лишь шанс попасть в Украину – нужно лететь в ближайший хаб – Дубай, Доху или Стамбул. А из хаба уже в столицу Украины.

Кроме того, билеты в эти города украинские туристы вынуждены покупать за собственные средства.

"Такую стоимость большинство не может или не хочет себе позволять (учитывая, что у всех билеты уже куплены). До Дубая из Бангкока билет стоит 500-700 долларов на одного, из Дубая до Киева еще 260. Не каждая семья из 3-4 человек такой перелет может себе позволить. В Доху, вроде бы, дороже, или также", – рассказала украинка Регина.

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Но даже если билеты уже на руках, то туриста могут просто-напросто не посадить на рейс.

"Сегодня вот была ситуация с девушкой, которая летела на последних рейсах до Стамбула. Не знаю, чем все закончилось, там экстренно решался вопрос. Такая же ситуация была и с Дохой", - делится Регина.

Но большинство украинских туристов все же остались ждать в надежде, что границы откроют после 3 апреля и они все улетят по уже купленным или обменянным билетам. Или же, что из Таиланда сделают хотя бы несколько рейсов, так как людей на популярных курортах действительно не мало.

"Все продлевают визы (в Тае пока не бесплатно), в отличие от Шри-Ланки, Индии и Бали, где всем продлили еще на 30 дней, или до 14 апреля сделали бесплатное пребывание… Плюс, ситуация начинает усугубляться: все думают от том, где безопасно переждать или дождаться самолета. Бангкок с сегодня (22 марта) переводят на карантин. На островах пока что спокойнее и безопаснее, но нет гарантий, что острова не закроют на карантин… Потом можно вообще не выбраться отсюда, если вдруг отменят транспорт или внутренние рейсы", - отметила украинка.

Она также отметила, что сейчас многие туристы оказались "между двух огней", так как вынуждены выбирать: либо ехать в Бангкок, где сейчас вспышка COVID-19, и ждать там, либо же сидеть на островах с риском не добраться до аэропорта в случае жестких карантинных мер.

В понедельник, 23 марта, украинцы соберутся под офисом миграционной службы в Пхукете, чтобы записать видеообращение к Владимиру Зеленскому.

Как сообщалось, из Испании в Украину рейсом Аликанте-Киев вечером 21 марта прибыли 216 граждан Украины после закрытия границ из-за вспышки коронавируса в мире.

Видео: Министерство инфраструктуры

А на Центральный железнодорожный вокзал Киева 20 марта прибыли два поезда из польского Перемышля, на которых вернулись эвакуированные украинские граждане. Пассажиров встречали в спецкостюмах сотрудники Киевской службы спасения.

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