В Танзании молния ударила в школу: пострадали по меньшей мере 39 учеников

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На северо-западе Танзании молния ударила в здание школы во время урока. В результате пострадали по меньшей мере 39 учеников. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на местные власти.

"Произошло прямое попадание молнии, несколько учеников получили серьезные травмы", — заявил советник в округе Нкоме Масумбуко Нкуба.

По его словам, школьники, которым была необходима медицинская помощь, доставлены в местные больницы.

Танзания, согласно наблюдениям специалистов НАСА, располагается в зоне, которая лидирует на планете по частоте гроз. Наибольшее количество молний на квадратный километр приходится на район озера Танганьика.

Напомним, ранее в Благовещенске Кировоградской области молния попала в здание райадминистрации и оно сгорело. На восстановление сгоревшего здания необходимо около 10 миллионов гривен.

Кроме того, мы писали, что на Прикарпатье в результате удара молнии погибли три человека. Также травмы получили две местные жительницы, которых госпитализировали. Местная жительница рассказала, что непогода началась, когда они стояли на остановке в селе Беньковцы. Автобусная остановка, под которой они были, имела несколько металлических конструкций, а сама была из бетона.

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