В Танзании в результате взрыва бензовоза погибли 95 человек

В Танзании число жертв в результате взрыва бензовоза в городе Могорро 10 августа возросло до 95. Об этом рассказал представитель больницы, в которой находились погибшие.
Ранее мы сообщали о 89 жертвах трагедии.
Отмечается, что в течение недели в больницах умерло еще некоторое количество людей, но большинство пострадавших уже выписаны.
Как стало известно, бензовоз перевернулся, когда свернул, чтобы пропустить мотоцикл. Чиновники заявили, что взрыв произошел, когда мужчина пытался забрать аккумулятор грузовика, который искрил, и зажег топливо.
Напомним, в Запорожье на территории газовой автозаправочной станции взорвался газовый баллон. Несмотря на оперативность спасателей, пламя уничтожило автомобиль и повредило две автозаправочные колонки. Кроме того, из-за инцидента пострадал человек.
Кроме этого, в России на военных складах в Ачинске во время испытания реактивного двигателя прогремел мощный взрыв. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение.
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