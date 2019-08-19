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В Танзании в результате взрыва бензовоза погибли 95 человек

Сегодня, 08:12

Бензовоз перевернулся, когда свернул, чтобы пропустить мотоцикл

/ Фото: AFP

В Танзании число жертв в результате взрыва бензовоза в городе Могорро 10 августа возросло до 95. Об этом рассказал представитель больницы, в которой находились погибшие.

Ранее мы сообщали о 89 жертвах трагедии.

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Отмечается, что в течение недели в больницах умерло еще некоторое количество людей, но большинство пострадавших уже выписаны.

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Как стало известно, бензовоз перевернулся, когда свернул, чтобы пропустить мотоцикл. Чиновники заявили, что взрыв произошел, когда мужчина пытался забрать аккумулятор грузовика, который искрил, и зажег топливо.

Напомним, в Запорожье на территории газовой автозаправочной станции взорвался газовый баллон. Несмотря на оперативность спасателей, пламя уничтожило автомобиль и повредило две автозаправочные колонки. Кроме того, из-за инцидента пострадал человек.

Кроме этого, в России на военных складах в Ачинске во время испытания реактивного двигателя прогремел мощный взрыв. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение.

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Танзания взрыв погибшие бензовоз

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