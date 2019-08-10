В Танзании взорвался бензовоз: погибли 60 человек, еще 70 раненые

На востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Еще около 70 человек пострадали. Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, среди погибших и пострадавших были преимущественно местные жители. Люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из цистерны, когда та вспыхнула и взорвалась.

По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.

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"Ситуация действительно плохая. Много людей погибло, здесь даже те, кто не воровал топливо, потому что это оживленное место", – сказал очевидец Даниэль Нгого, которого цитирует агентство Reuters.

В настоящее время пожарные службы и подразделения Вооруженных сил Танзании проводят операцию по ликвидации последствий ЧП, сообщает источник.

Напомним, что в Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.

Кроме этого, по меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего у полицейского участка на западе Кабула. Еще более 100 человек получили ранения. Большинство пострадавших – это мирные жители, в том числе женщины и дети.

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