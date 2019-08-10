Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,34

В Танзании взорвался бензовоз: погибли 60 человек, еще 70 раненые

Сегодня, 14:14

Погибшие пытались собрать топливо, которое вылилось из цистерны

На востоке Танзании по меньшей мере 60 человек погибли при взрыве бензовоза в городе Морогоро. Еще около 70 человек пострадали.  Об этом сообщает The Citizen со ссылкой на местную полицию.

По данным издания, среди погибших и пострадавших были преимущественно местные жители. Люди пытались набрать себе горючее, которое вылилось из цистерны, когда та вспыхнула и взорвалась.

По словам очевидцев, взрыв произошел из-за того, что один из собравшихся вокруг бензовоза мужчин закурил сигарету.

Реклама

В тренде
Штрафы, цены, пенсии: что изменилось за неделю
Фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

"Ситуация действительно плохая. Много людей погибло, здесь даже те, кто не воровал топливо, потому что это оживленное место", – сказал очевидец Даниэль Нгого, которого цитирует агентство Reuters.

В настоящее время пожарные службы и подразделения Вооруженных сил Танзании проводят операцию по ликвидации последствий ЧП, сообщает источник.

Напомним, что в Каире возле онкологического центра произошел взрыв. В результате погибли по крайней мере 19 человек, не менее 30 были ранены. Сообщается, что после столкновения произошел крупный пожар.

Кроме этого, по меньшей мере 18 человек стали жертвами взрыва, прогремевшего у полицейского участка на западе Кабула. Еще более 100 человек получили ранения. Большинство пострадавших – это мирные жители, в том числе женщины и дети.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Танзания взрыв топливо погибшие бензовоз цистерна горючее

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видео
Как выглядит мальчик с 526 зубами: появилось видеоFun
"Покойника" пощекотали на похоронах, и он начал смеятьсяFun
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человек
В Египте произошел взрыв, погибли не менее 19 человекДругие страны
К нашей планете приближается потенциально опасный астероид
К нашей планете приближается потенциально опасный астероидДругие страны
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и Facebook
Пользователи сообщили о сбое в работе Instagram и FacebookДругие страны
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видео
В Турции произошла серия взрывов на военном складе: фото и видеоДругие страны

Новости партнеров

Loading...