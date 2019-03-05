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В Ташкенте снова арестовали дочь экс-президента Узбекистана Каримова

Сегодня, 23:01

Против дочери первого президента Узбекистана возбуждено уголовное дело

Фото: Getty Images
В Ташкенте снова арестовали дочь экс-президента Узбекистана Каримова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ee3/511/5c7ee3511b462.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ee3/511/5c7ee3511b462.jpg Другие страны Против дочери первого президента Узбекистана возбуждено уголовное дело

Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, задержали сотрудники прокуратуры страны, заявила ее дочь Иман.

"Сегодня, примерно в 19:00, работники узбекской прокуратуры, ворвались ко мне в квартиру в Ташкенте, где с конца июня 2018 года проживает моя мама, так как была освобождена по УДО. Один из них сначала от имени "руководства" угрожал моей маме, затем через несколько минут ворвался с другими работниками прокуратуры, вместе с которыми вытащил мою маму и увез в непонятном направлении", - сообщила Иман Каримова в своем инстаграме.

По ее словам, на данный момент никто не знает, где находится Гульнара и что с ней, но в Швейцарии адвокаты и прокуроры уже осведомлены и принимают меры.

Как сообщалось ранее, в октябре 2013 года против Гульнары Каримовой в Узбекистане было возбуждено уголовное дело о вымогательстве и уклонении от уплаты налогов, совершенных в составе организованной преступной группы в 2001-2013 годах. В августе 2015 года суд приговорил ее к пяти годам ограничения свободы.

В конце июля 2017 года прокуратура Узбекистана сообщила, что против Каримовой продолжается расследование уголовного дела по ряду других обвинений, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сообщалось, что общая сумма причиненного ущерба по двум уголовным делам составила почти $2 млрд. Узбекистан инициировал арест активов группы в 12 странах, в том числе и в России, на общую сумму более $1,5 млрд.

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Тег Узбекистан, дочь, задержание, экс-президент, каримов

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Источник:

Интерфакс-Украина

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