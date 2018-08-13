На Тайване произошел пожар в больнице – погибли девять человек

Пожарные говорят – пламя чудом не распространилось на другие этажи

На Тайване из-за пожара в больнице погибли девять человек. Еще 16, среди которых как медперсонал так и пациенты, находятся в критическом состоянии.

Эвакуировать удалось 33 пациентов и трех работников медицинского учреждения. Огонь вспыхнул на 7-м этаже девятиэтажки. Пожарные говорят – пламя чудом не распространилось на другие этажи. Среди возможных причин возгорания называют короткое замыкание.

Также, в американском городе Гейтсвилл (штат Техас) на строительной площадке рядом с больницей прогремел мощный взрыв. Один человек погиб, пострадали еще 12.

Там взорвался генератор электроэнергии. В городе имели место массовые отключения электричества. В связи с инцидентом были эвакуированы люди из двух медицинских учреждений – самой больницы и расположенного по соседству дома престарелых.

Ранее 8 января во время пожара на крыше здания Trump Tower на Манхеттене в Нью-Йорке пострадали два человека.

Помимо этого в ночь на 30 мая в Днепре произошел пожар в областной клинической больнице имени Мечникова