В Тбилиси начались беспорядки из-за ареста наркоторговцев в ночных клубах

В двух клубах были арестован восемь сбытчиков наркотиков, местные жители устроили беспорядки

Министерство внутренних дел Грузии провело в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси "Басcиани" и "Галери" масштабную спецоперацию, направленную на обнаружение фактов реализации наркотических средств. Об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

В данных заведениях 12 мая 2018 на основании судебного решения были проведены следственные мероприятия, в результате которых были задержаны восемь реализаторов наркотиков.

В свою очередь, как передают местные СМИ, в частности "Первый канал" в городе начались массовые беспорядки. Недовольны горожане направились к зданию парламента страны на проспекте Руставели.

Спецоперация в ночных клубах вызвала протест у владельцев заведений и ряда общественных и политических организаций, выступающих за смягчение наркополитики в стране. Они организовали акцию протеста перед зданием парламента.

Как сообщают СМИ, между участниками акции и полицией произошло несколько столкновений, в результате чего были задержаны десятки протестующих. Среди задержанных оказался лидер оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи" Зураб Джапаридзе.

Как заявила журналистам омбудсмен Грузии Нино Ломджария, по ее информации, в ночь на субботу восемь человек задержаны в уголовном порядке, а 20 человек в административном. В свою очередь представители общественного движения "Белый шум" заявили журналистам, что во время спецоперации в ночных клубах и на акции протеста задержано около 60 человек.

Представители движения отметили, что в субботу намерены провести масштабную акцию протеста на проспекте Руставели в Тбилиси.

При этом грузинская телекомпания "Рустави-2" сообщает, что, по ее информации, задержано около 70 участников спонтанной акции протеста. Также телекомпания отмечает, что правоохранительные органы опечатают пять ночных клубов в Тбилиси.

МВД Грузии обещает в ближайшее время провести специальный брифинг, где объяснит проведенную спецоперацию.

Ранее СМИ сообщали о нескольких случаях гибели людей в Грузии от неизвестного нового наркотика. СМИ не исключают, что эти факты стали причиной проведения спецоперации в ночных клубах.

Ранее мы писали о том, что в Грузии легализовали курение марихуаны. Согласно официальным данным, в стране на каждые 10 тысяч человек приходится 29 наркоманов. Продажа наркотика – по-прежнему уголовное преступление.

Так же мы писали, о чем говорят на собраниях бывших наркозависимых.

Напомним, в Киеве правоохранители разоблачили группу наркоторговцев, сбывавших наркотики и психотропные вещества, в том числе в одном из ночных клубов.

Ранее мы сообщали, что в Киеве молодые родители прятали наркотики в одежде девятимесячного сына.