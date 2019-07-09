В Тбилиси отказываются расходиться участники акций протеста

Полиция периодически останавливает участников акций от попыток выяснить отношения

Фото: AFP

Две параллельные акции протеста перед зданием грузинского парламента на проспекте Руставели в Тбилиси продолжаются из-за отказа представителей обеих сторон расходиться и опасений, что опустевшее место тут же будет занято.

В Тбилиси участники акции протеста против ЛГБТ-сообщества пришли к зданию парламента и заняли место, где ежедневно с 21 июня проводятся митинги с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария. Противники главы МВД собрались в нескольких десятках метров от первой акции. Обе стороны разделили полицейские. Участники обеих акций периодически оскорбляли друг друга. При этом организаторы с обеих сторон призывали не поддаваться на провокации.

Полиция периодически останавливает участников обеих акций от попыток выяснить отношения.

Ранее ряд представителей Грузинской православной церкви, которые пришли на акцию перед парламентом, чтобы поддержать требования запрета шествий ЛГБТ, призвали всех разойтись, однако не все поддержали этот призыв.

На одной акции громко звучит музыка, на другой продолжаются выступления ее участников. С обеих сторон звучат призывы к полиции обеспечить порядок. Организаторы обеих акций заявляют, что их протест не прекратится до выполнения властями их требований.

Напомним, главный грузинский телеканал "Рустави 2" на полторы минуты перешел на русский язык ради обращения к президенту России Владимиру Путину. Ведущий программы "P. S" Георгий Габуниа в эфире канала обложил российского президента откровенными русскими матерными словами, напомнив о том, что он является лидером страны-оккупанта.

Ранее грузинская певица Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси и отказалась выступать с концертами в России из-за ее провокаций против Грузии.

Напомним, многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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