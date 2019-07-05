В Тбилиси перед парламентом организовали рок-концерт против российской оккупации

На концерте прозвучала песня, содержание которой сводилось к тому, что Грузия никогда не сдастся врагу

Фото: AFP

Продолжающаяся 15-й день акция протеста группы молодежи перед зданием парламента с требованием отставки министра внутренних дел Георгия Гахария после трех дней фактического угасания в четверг вновь стала многочисленной благодаря проходящему на площади концерту популярных рок-групп под девизом "Нет – российской оккупации".

В частности на концерте прозвучала песня, содержание которой сводилось к тому, что Грузия никогда не сдастся врагу, не сдастся русскому, в исполнении супруги бывшего президента Грузии Георгия Маргвелашвили – Маки Чичуа и бывшего секретаря Совета национальной безопасности Грузии Давида Раквиашвили. Последний исполнил соло на электрогитаре.

Ведущие сообщили собравшимся счет в банке, на который желающие могут перечислить деньги на организационные нужды акции.

Организаторы акции намерены в субботу, 6 июня провести шествие в Тбилиси с требованием отставки министра внутренних дел.

Напомним, что многотысячные протесты в грузинской столице начались после инцидента, который произошел 20 июня в местном парламенте, где глава российской делегации, коммунист Сергей Гаврилов открыл проходившую в зале законодательного органа Межпарламентскую ассамблею православия, сидя в кресле спикера.

Как мы уже писали, после выходки Гаврилова оппозиция заблокировала трибуну, а на улицы Тбилиси вышли протестующие. В ответ на требования народа спикер грузинского парламента Ираклия Кобахидзе подал в отставку.

Напомним, ранее сообщалось о 305 задержанных, из которых 121 посадили под арест. Потом под стражей оставался лишь 51 протестующий.

В результате беспорядков в Тбилиси 20 июня пострадали 240 человек, включая 80 силовиков. Украинцев, по данным МИД, среди потерпевших нет.

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