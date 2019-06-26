В Тбилиси потоптались по "Путину" за агрессию против Украины и Грузии (фото)

На баннере президента России изобразили с украинским и грузинским флагами

Фото: AFP

В Грузии возобновились протесты. На улицах столицы появился большой баннер с изображением президента России Владимира Путина, по которому потоптались демонстранты.

Об этом сообщает грузинский "Первый канал".

Так, на акцию протесту на улице Руставелли появилось большой изображение российского президента. Участников протеста призывали пройтись по его портрету, показав тем самым свое недовольство агрессивной политикой РФ в отношении Грузии.

Отметим, что Путин изображен в очках, на которых одна "линза" раскрашена в цветах флага Украины, вторая – флага Грузии. На их фоне изображен снаряд, символизирующий военную агрессию России против этих двух стран.

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Участники акции вновь требуют отставки министра внутренних дел Георгия Гахария и освобождения задержанных во время протестов.

Как сообщали новости "Сегодня", 20 июня вечером несколько тысяч демонстрантов собрались у здания парламента в центре Тбилиси, требуя отставки главы МВД Георгия Гахарии и председателя парламента. Протестующие предприняли попытку штурма здания. Полиция разогнала митинг, применив слезоточивый газ, резиновые пули и водометы. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек. Позже стало известно, что число пострадавших резко выросло до 160 протестующих и 80 правоохранителей. Позже к протестам присоединился бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступив у стен парламента. А тем временем в самом парламенте Грузии подрались депутаты.

Из-за провокации делегации РФ спикер парламента Ираклий Кобахидзе сложил свои полномочия и подал в отставку.

Поводом для народного недовольства послужил инцидент на Межпарламентской ассамблее православия – член российской Компартии Сергей Гаврилов, прибывший в Тбилиси во главе делегации из РФ, открывал сессию, сидя в кресле спикера. Из-за этого оппозиция сорвала заседание МАП, заблокировала трибуну и потребовала выгнать российских делегатов из зала. В результате россияне покинули не только парламент, но и саму грузинскую столицу, вылетев в Москву. Пока они в сопровождении охраны пытались добраться до микроавтобуса, их облили водой и забросали бутылками. Читайте подробней, что известно о протестах в Грузии.

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