В Тбилиси продолжают требовать отставки главы правительства

В Тбилиси под зданием парламента Грузии продолжаются протестные акции, участники которых второй день подряд требуют отставки премьер-министра и главы МВД.

Как сообщает Грузия Online, вечером 13 мая на проспект Руставели были стянуты дополнительные силы полиции.

"На площади находится беспрецедентное количество полиции и спецназ, на месте установлены водометы", - отмечается в сообщении.

Far right mob is trying to break the police line again. Policemen don't let them through despite anti-violence protesters have already left #Bassiani #Tbilisi pic.twitter.com/lGbSujYDMV — OC Media (@OCMediaorg) 13 мая 2018 г.

В воскресенье под парламентом проходит сразу три протестных акции, которые проводят общественное движение "Белый шум" и их противники – неонацистская группа "Национальное единство Грузии" и организация "Молодой национальный альянс".

Участики акции "Белого шума" требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главы МВД Грузии Георгия Гахария и реформы наркополитики, которую активисты считают репрессивной.

Far-right counter-rally participants tried to break the police line again, keep throwing bottles at police, situation tense. #Tbilisi pic.twitter.com/ZflBdStGwh — OC Media (@OCMediaorg) 13 мая 2018 г.

Правоохранители оцепили территорию возле парламента и во избежание столкновений и конфликтов не допускают неонацистов и участников "Молодого национального альянса" к месту, где собрались сторонники "Белого шума".

Однако их противники постоянно пытаются прорвать кордон полиции. Ситуация периодически обостряется, происходят стычки протестующих и полиции.

Two firetrucks have arrived at Rustaveli avenue where two demonstration proceeds. Riot police is mobilised at the scene #bassiani #Tbilisi pic.twitter.com/thXd3RS8eu — OC Media (@OCMediaorg) 13 мая 2018 г.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили на брифинге в воскресенье призвал молодых людей, вышедших на акцию против жесткой антинаркотической политики правительства, и сторонников крайне правых сил воздержаться от насилия и проявлений ненависти.

Он подчеркнул, что категорически недопустимо противостояние в обществе.

"Призываю правоохранительные органы максимально усилить меры безопасности с целью предотвращения любого противостояния. Еще раз повторяю, что любая сторона имеет право свободно выражать свою позицию", – сказал Квирикашвили.

"Хочу еще раз обратиться к участникам акции – я лично являюсь гарантом, что все в Грузии могут свободно выражать свое мнение. То, что приоритетом нашей власти является свобода слова и свобода выражения, подтвердилось в последние часы. Полиция, правоохранительные органы делают все возможное, чтобы все могли свободно выражать свою позицию", – заявил Квирикашвили.

Вместе с тем премьер Грузии призвал активистов правых и левых сил к объединению усилий с властями страны в борьбе с наркобизнесом.

Позже министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария выразил готовность встретиться с участниками акции перед зданием парламента и обсудить с ними все проблемы.

"Я считаю, что лично должен ответить на все вопросы участников акции", - сказал министр в эфире телеканала "Имеди".

При этом он отметил, что правоохранительные органы сделают все возможное и не допустят противостояния участников акции и проходящей вблизи контракции.

В свою очередь патриархия Грузии также призвала участников проходящих в Тбилиси на проспекте Руставели акций протеста воздержаться от противостояния.

"С благословения католикос-патриарха Грузии Илии Второго обращаемся ко всем, кто считает себя сыновьями Грузинской церкви, с призывом воздержаться от противостояния, чтобы не стать причиной серьезной провокации", – сказано в распространенном патриархией заявлении.

Напомним, "Белый шум" протестует в Тбилиси второй день, их митинги – продолжение акций в ночь на 12 мая, которые начались после спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery. В "Белом шуме" заявляют, что полицейские рейды прежде всего были демонстрацией силы, а не мероприятиями в рамках борьбы с наркотиками.