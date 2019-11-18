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В Тбилиси протестующие заблокировали парламент и строят баррикады

18 ноября, 04:20

Демонстранты объявили о круглосуточном дежурстве под парламентом

Фото: Владимир Умикашвили/NEWSGEORGIA / Новости-Грузия

Фото: Владимир Умикашвили/NEWSGEORGIA / Новости-Грузия

Протестующие в Тбилиси, столице Грузии, установили палатки и баррикады у парламента. В воскресенье демонстранты провели массовую акцию протеста и объявили о начале пикетирования и заблокировали все три входа в грузинский парламент. Об этом сообщают Грузия Online и Новости-Грузия.

Видео: 1tv.ge

Баррикады сооружают из мусора, дров и мешков с песком, которые были доставлены к парламенту лидерами оппозиционной партии "Европейская Грузия".

По мнению оппозиционеров, во время акции используются "все радикальные инструменты, предусмотренные конституцией и законодательством" для выполнения требований: сформировать временное, техническое правительство; назначить досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе; реорганизовать Центральную избирательную комиссию.

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Участники акции, установили круглосуточное дежурство под парламентом и не собираются пускать в здание членов правящей партии "Грузинская мечта", пока они не удовлетворят требования демонстрантов.

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Игорь Гиркин ("Стрелков"). Фото: соцсети

Фото: Владимир Умикашвили/NEWSGEORGIA / Новости-Грузия

Как сообщалось, накануне более 20 оппозиционных партий провели в центре Тбилиси масштабную протестную акцию. Они объявили о начале "полного пикетирования парламента" и заблокировали все три входа в здание законодательного органа.

Видео: Reuters

Из-за провала конституционной реформы избирательного законодательства 14 ноября оппозиция и общественные активисты объявили о начале бессрочных протестов и разбили на проспекте Руставели палаточный лагерь.

В свою очередь, мэр Тбилиси отреагировал на протесты демонстрацией среднего пальца .

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