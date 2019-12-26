В Тбилиси установили "лысую" новогоднюю елку: соцсети смеются

Главная новогодняя елка Грузии уже стала мемом в интернете

Фото: instagram.com/honestford

В грузинской столице прошла официальная церемония зажжения главной елки страны. Мероприятие состоялось на Католическое Рождество, 25 декабря, спустя неделю после зажжения главной елки Украины – на Софийской площади в Киеве.

Сразу же после праздника "зеленая красавица" стала объектом для насмешек и троллинга в соцсетях.

Грузин возмутил внешний вид главного символа Нового года: елка оказалась натуральной, но недостаточно пушистой, благодаря чему моментально стала интернет-мемом.

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Против дерева даже начали проходить акции – участники молодежного гражданского движения "Шецвале" ("Измени") потребовали сменить ее и даже пытались подобраться к елке сквозь ограждение, но полиция их не подпустила.

Активисты принесли бутылку с прозрачной жидкостью и надписью "удобрение". Они объяснили, что хотят, чтобы елка до 31 декабря "подросла" и стала соответствовать потраченным на нее средствам – дерево обошлось мэрии Тбилиси в миллион лари (около 344 тысячи евро).

Градоначальник Каха Каладзе лично ездил в Италию, чтобы лично ее отобрать. Сам он не стал извиняться за "жалкий" вид новогодней елки и пообещал в следующем году привезти новогоднее дерево из Норвегии.

Напомним, что в этом году в Припяти впервые с момента аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили новогоднюю елку.

А как зажигали главные новогодние елки страны и в каких городах установили самые красивые праздничные деревья, смотрите в видеосюжете:

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