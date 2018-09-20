В Техасе самолет упал на головы людям

Помимо этого, в Ватикане легковушка сбила четверых польских туристов, а в Колумбии самосвал-убийца забрал жизни четверых человек

Грузовик-убийца в Колумбии насмерть сбил восьмерых человек. В Ватикане под колесами легковушки оказались четверо польских туристов, а в Техасе на людей упал самолет. "Сегодня" рассказывает об опасных авариях по всему миру.

В Колумбии произошла страшной аварии в Колумбии погибли восемь человек. Инцидент произошел в городе Гаудуас, где в людей, собиравших продукты, которые рассыпались после столкновения двух грузовиков с йогуртами и мороженым, на полном ходу въехал самосвал. По предварительной версии авария произошла из-за технической неисправности – у машины отказали тормоза.

В результате ДТП, произошедшей в Ватикане, пострадали четыре польских туриста, включая двоих детей. Авария произошла после того, как легковой автомобиль вылетел на тротуар и остановился в нескольких метрах от знаменитой базилики Сан-Пьетро. Виновник произошедшего – 35-летний итальянец, который не справился управлением на мокрой дороге.

Еще одна авария – на этот раз с участием летательного аппарата – произошла в американском округе Форт-Бенд, штат Техас, где самолет наркоконтроля рухнул прямо на головы местных жителей. По словам очевидцев, судно низко летел и зацепилось за электропровода.

При падении самолет зацепил несколько автомобилей. Кроме того, пострадали трое прохожих, а вот двое офицеров, которые находились в воздушном судне во время крушения, не пострадали.

Напомним об авиакрушении легкомоторного самолета в США, который потерпел крушение у побережья Лонг-Айленда в штате Нью-Йорк.

Ранее мы сообщали о первом в истории смертельном ДТП с участием беспилотного автомобиля Uber.

Кроме того, дорожная авария произошла сегодня под Запорожьем, где погибли четыре человека.