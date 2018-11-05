В Тель-Авиве прогремел взрыв в автомобиле: есть погибшие

Еще одного человека с ранениями госпитализировали в больницу

На юго-востоке израильского города Тель-Авив произошел взрыв в автомобиле, жертвами которого стали два человека. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел 4 ноября. Кроме двух погибших, из-за взрыва пострадал еще один человек. Его, с легкими ранениями, госпитализировали в больницу. Как рассказали в местной полиции, взрыв носил криминальный характер.

Напомним, не так давно в центральной афганской провинции Вардак террорист-смертник на заминированном автомобиле врезался в здание сил безопасности, прогремел взрыв. В результате теракта погибли по меньшей мере семь человек, еще 37 – пострадали. Ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан".

Также мы писали о взрыве возле здания Управления ФСБ по Архангельской области в российском Архангельске, в результате которого погиб один человек.

Кроме того, ранее в результате нападения смертника в районе Кама в восточной афганской провинции Нангархар погибли по меньшей мере 13 человек, еще 40 получили ранения.