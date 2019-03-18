В Тихом океане нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны

Авианосец USS Wasp был потоплен в Тихом океане в 1942 году

Фото: скриншот видео.

В Тихом океане нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ee3/ee7/5c8ee3ee7ebfc.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ee3/ee7/5c8ee3ee7ebfc.jpeg 2019-03-18T02:06:00+02:00 Другие страны Авианосец USS Wasp был потоплен в Тихом океане в 1942 году

Исследователи глубоководных районов обнаружили авианосец USS Wasp, который был потоплен в Тихом океане в 1942 году. Корабль обнаружила экспедиция на судне Petrel, основанная покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом, сообщает CBS News.

Авианосец USS Wasp был частью жестокой воздушной и морской битвы 1942 года, найти корабль помог моряк USS Wasp Джим Форрестер, которому сейчас 98 лет. Тогда ему было 21 год.

"Внезапно нас ударили торпеды. Представьте, что вас ударило прямо сейчас. Одна из торпед поразила топливные баки, и корабль был адом. Я схватил себя за нос и за причиндалы и прыгнул в Тихий океан", - рассказывает Форрестер.

USS Wasp был потерян в течение почти 77 лет. Но глубоководное исследовательское судно Petrel прочесало Тихий океан в поисках давно потерянных военных кораблей и в январе нашло другой авианосец, USS Hornet.

"Я видел, где они нашли Hornet, и сказал: Хорошо, взгляни с другой стороны, и ты найдешь Wasp", – сказал Форрестер.

Экипаж исследователей действительно обнаружил Wasp на другой стороне Гуадалканала, более или менее там, где, по словам Форрестера, произошло крушение. Корабль был на глубине около 3 км.

"Это был дом для меня. Я потерял двух действительно хороших друзей. Они были техниками в авиации и, вероятно, были в отсеках, где хранились бомбы. У них не было шансов", – признается Форрестер.

Место, где затонул авианосец USS Wasp признано захоронением моряков военно-морского флота. Чтобы уберечь место затопления корабля от охотников за артефактами, точное местоположение USS Wasp известно только военно-морскому флоту и людям, которые нашли авианосец.

Ранее на дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты. Боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии.

Напомним, аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, мы писали, что обнаружен древний затонувший корабль с сокровищами.

Также мы сообщали, что на дне Черного моря обнаружили невероятные находки. Десятки римских, византийских и османских судов были найдены в рамках исследования черноморского дна у побережья Болгарии.

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