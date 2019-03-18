Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,01
30,55
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Другие страны

В Тихом океане нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны

Сегодня, 02:06

Авианосец USS Wasp был потоплен в Тихом океане в 1942 году

Фото: скриншот видео
Фото: скриншот видео.
В Тихом океане нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/ee3/ee7/5c8ee3ee7ebfc.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/ee3/ee7/5c8ee3ee7ebfc.jpeg Другие страны Авианосец USS Wasp был потоплен в Тихом океане в 1942 году

Исследователи глубоководных районов обнаружили авианосец USS Wasp, который был потоплен в Тихом океане в 1942 году. Корабль обнаружила экспедиция на судне Petrel, основанная покойным соучредителем Microsoft Полом Алленом, сообщает CBS News.  

Авианосец USS Wasp был частью жестокой воздушной и морской битвы 1942 года, найти корабль помог моряк USS Wasp Джим Форрестер, которому сейчас 98 лет. Тогда ему было 21 год.

"Внезапно нас ударили торпеды. Представьте, что вас ударило прямо сейчас. Одна из торпед поразила топливные баки, и корабль был адом. Я схватил себя за нос и за причиндалы и прыгнул в Тихий океан", - рассказывает Форрестер.

USS Wasp был потерян в течение почти 77 лет. Но глубоководное исследовательское судно Petrel прочесало Тихий океан в поисках давно потерянных военных кораблей и в январе нашло другой авианосец, USS Hornet.

"Я видел, где они нашли Hornet, и сказал: Хорошо, взгляни с другой стороны, и ты найдешь Wasp", – сказал Форрестер. 

Экипаж исследователей действительно обнаружил Wasp на другой стороне Гуадалканала, более или менее там, где, по словам Форрестера, произошло крушение. Корабль был на глубине около 3 км.

"Это был дом для меня. Я потерял двух действительно хороших друзей. Они были техниками в авиации и, вероятно, были в отсеках, где хранились бомбы. У них не было шансов", – признается Форрестер.

Место, где затонул авианосец USS Wasp признано захоронением моряков военно-морского флота. Чтобы уберечь место затопления корабля от охотников за артефактами, точное местоположение USS Wasp известно только военно-морскому флоту и людям, которые нашли авианосец. 

Ранее на дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты. Боевой корабль USS Hornet нашли на глубине более пяти километров неподалеку от Соломоновых островов. Специалисты также обнаружили множество самолетов, которые были на палубе в момент аварии.

Напомним, аргентинские исследователи нашли гигантскую пирамиду на дне Тихого океана. Кроме этого, мы писали, что обнаружен древний затонувший корабль с сокровищами.

Также мы сообщали, что на дне Черного моря обнаружили невероятные находки. Десятки римских, византийских и османских судов были найдены в рамках исследования черноморского дна у побережья Болгарии.

Смотрите видео: таинственный корабль найден на дне океана в Австралии

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, корабль, тихий океан, находка, авианосец

Вы сейчас просматриваете новость " В Тихом океане нашли затопленный корабль времен Второй мировой войны". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На дне Тихого океана нашли авианосец и самолеты: появилось видео

14 февраля, 12:06

Объект находился на глубине более пяти километров

Исчезнувший пассажир корабля оставил загадочное послание

29 декабря 2018, 08:01

Сотрудники береговой охраны занялись поисками британца

Причину смерти Началовой назвал ее отец

Беременность не щадит? Каменских показала свою фигуру

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Евгений Петросян принял неожиданное решение

5 лучших мужей по знаку Зодиака: рейтинг идеальных спутников

"Они вооружены до зубов": что происходит в Луганске, - СМИ

Стало известно, сколько в Украине самолетов

Пенсионерам перед выборами единожды выплатят 2410 грн

«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Европарламент принял убивающую РФ резолюцию и проиграл
Загрузка...

Дожди уходят и возвращаются: прогноз погоды в Украине на неделю

16 марта, 07:39

В понедельник, 18 марта осадки ожидаются только в Закарпатской, Львовской и Волынской областях

Не надеясь на государство: шесть способов накопить на пенсию в Украине

15 марта, 07:51

Как правильно насобирать на старость, чтобы не получать минималку

Почему стали строить меньше квартир и действительно ли они дорожают

15 марта, 07:39

В Луганской и Донецкой областях строятся только частники, а в Киеве квартиры самые тесные

Какую воду украинцам продают в бутылках и из автоматов: эксперимент "Сегодня"

15 марта, 07:19

В фасованной воде бактерий в пять раз больше нормы, а в автоматах продают "дистиллят"

В России умерла известная певица Юлия Началова

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Полина Уварова пыталась покончить с собой