В торговом центре в Таиланде, где находится солдат, убивший более 20 человек, прогремели взрывы

В ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника

Фото: REUTERS/Athit Perawongmetha

Серия взрывов произошла в одном из торговых центров города Накхонратчасима на северо-востоке Таиланда, где по-прежнему находится военнослужащий, убивший свыше 20 человек. Об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на очевидца.

По его данным, также слышны выстрелы.

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Ранее телеканал "Спринг ньюс" проинформировал, что в ближайшее время силовики планируют осуществить очередную попытку нейтрализации преступника.

Вместе с тем министерство здравоохранения королевства подтвердило, что один представитель сил безопасности погиб и двое пострадали в результате предыдущей перестрелки со злоумышленником.

В субботу 32-летний военнослужащий армии Таиланда капрал Чакрапант Тхомма застрелил своего командира и двух человек в военном лагере, а затем скрылся, угнав автомобиль. По пути к торговому центру "Терминал-21" он обстрелял мирных жителей. Оказавшись внутри, солдат вновь открыл огонь, после чего взял людей в заложники. Согласно последним данным, погиб 21 человек, пострадали около 30.

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