В Торонто не исключают, что режим самоизоляции может продлиться еще три месяца

Власти Торонто уже распорядились до 30 июня запретить все публичные и частные мероприятия численностью более 5 человек

Режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса для жителей крупнейшего мегаполиса Канады Торонто (провинция Онтарио – Ред) может продлиться еще до трех месяцев. Об этом сообщила главный врач города Эйлин Де Вилла, – информует CTV.

" Эти меры могут действовать еще до 12 недель, но я не могу вам сказать точно, как долго это продлится ", — заявила она. По словам специалиста, сроки режима самоизоляции напрямую зависят от того, как горожане исполняют предписания и рекомендации властей.

По словам Де Виллы, в Торонто с его населением почти 3 млн человек зафиксировано уже 628 случаев заражения коронавирусом и этот показатель за последние две недели вырос на 500%. К слову, во всей провинции Онтарио, где проживают 14,5 млн жителей, на данный момент отмечено почти 2,4 тыс. случаев, 37 человек погибли (отдельной статистики по Торонто нет — Ред). "Это плохая траектория и, как врач, я очень обеспокоена, — сказал главврач. — Учитывая это, мы должны предпринять все необходимые меры, чтобы избежать того, что мы сейчас наблюдаем в Нью-Йорке (в крупнейшем мегаполисе США от коронавируса погибли уже более 1 тыс. человек —Ред)".

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На данный момент власти Торонто уже распорядились до 30 июня запретить все публичные и частные мероприятия численностью более 5 человек, в Онтарио пока аналогичные рестрикции действуют до 13 апреля. Власти Онтарио 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации в регионе, но 23 марта мэрия Торонто также объявила о введении отдельного режима ЧС в мегаполисе, чтобы иметь возможность самостоятельно оперативно принимать решения в связи с пандемией. В среду премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что пандемия коронавируса в Канаде может продлиться еще от нескольких недель до нескольких месяцев.

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Первый случай заражения коронавирусом в Канаде был зафиксирован 15 января, к настоящему моменту заразились более 8,5 тыс. человек, 96 заболевших умерли, 1 242 вылечились. Случаи инфицирования отмечены в 12 из 13 канадских регионов. Не затронутой вирусом по-прежнему остается только арктическая территория Нунавут.

Ранее сообщалось, что в Канаде выявлено 1,1 тыс. случаев заражения новой пневмонией за сутки.

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