В Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре

По словам полицейских, в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет

В канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale, сообщает городской отдел полиции в Twitter.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.

фото twitter.com/DailyMirror

Как передает CTV News, по словам полицейских, в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий.

Отмечается, что сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру.

At the balcony of our hotel room while watching people get out of Yorkdale Mall. #yorkdale pic.twitter.com/G60pA49aBI — Emmanuel Cruz (@EJDC146) 30 августа 2018 г.

На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.

Ранее в канадском городе Пикеринг провинции Онтарио на ежегодном фестивале еды произошла стрельба, в ходе которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 3 июня. В результате стрельбы были ранены двое подростков 16 и 17 лет и двое молодых людей 20 и 30 лет. Пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме того, не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон.