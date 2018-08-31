В Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре

Сегодня, 01:46

По словам полицейских, в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет

фото Twitter
фото Twitter

В канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale, сообщает городской отдел полиции в Twitter.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.

dl3y1ewxoaazrev

фото twitter.com/DailyMirror

Как передает CTV News, по словам полицейских, в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий.

Отмечается, что сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру.

На странице ТЦ в Twitter сообщается, что торговый центр будет закрыт до утра следующего дня, чтобы позволить полицейским провести расследование.

Ранее в канадском городе Пикеринг провинции Онтарио на ежегодном фестивале еды произошла стрельба, в ходе которой пострадали четыре человека. Инцидент произошел в ночь на 3 июня. В результате стрельбы были ранены двое подростков 16 и 17 лет и двое молодых людей 20 и 30 лет. Пострадавшие доставлены в больницу.

Кроме того, не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. 
видео, Канада, торговый центр, стрельба, неизвестные, Торонто

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: novostivmire.com

На Закарпатье в отеле произошла стрельба: ранен мужчина

Вчера, 16:15

Пострадавшего с пулевым ранением госпитализировали в больницу

Харьков

Стрельба в горсовете Харькова: раненый охранник пришел в себя

29 Августа, 13:19

Мужчина получил тяжелое ранение грудной клетки
Загрузка...

Одесса

Фото: novostivmire.com

Стрельба в Одессе: в полиции рассказали подробности

28 Августа, 15:28

Всех участников конфликта доставили в отделение полиции

Одесса

Фото: novostivmire.com

В Одесской области мужчина застрелил гражданскую жену и покончил с собой

28 Августа, 11:36

Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства

Одесса

Фото: УНН

В Одессе девушка под "наркотой" открыла стрельбу: ранен мужчина

28 Августа, 10:45

По словам очевидцев, злоумышленница была в состоянии наркотического опьянения

Харьков

Фото: novostivmire.com

В Харькове произошла стрельба: ранен прохожий

27 Августа, 12:48

Правоохранители ввели в городе план "Гром", преступник уже задержан
Загрузка...