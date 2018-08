В Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре

В канадском городе Торонто неизвестные открыли стрельбу в торговом центре Yorksdale, сообщает городской отдел полиции в Twitter.

В правоохранительные органы поступило сообщение, что в торговом центре прозвучали выстрелы, после чего людей эвакуировали из здания. В результате инцидента помощь медиков потребовалась одному человеку, но, как уточнили в полиции, это не связано со стрельбой.

фото twitter.com/DailyMirror

Как передает CTV News, по словам полицейских, в стрельбе подозревают двух мужчин в возрасте около 20 лет, один из которых чернокожий.

Отмечается, что сотрудники полиции опрашивают свидетелей и изучают записи с камер, установленных в магазинах. Место происшествия оцеплено, полицейские советуют не подходить к торговому центру.

At the balcony of our hotel room while watching people get out of Yorkdale Mall. #yorkdale pic.twitter.com/G60pA49aBI