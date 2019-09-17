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В Торонто произошла стрельба: есть жертвы

17 сентября, 04:39

Полиция сейчас разыскивает белый внедорожник, из которого на ходу стреляли подозреваемые

/ Фото: REUTERS/Shannon VanRaes

Один человек получил смертельные ранения в результате стрельбы, которую устроили неизвестные в канадском Торонто. Он умер в больнице, – об этом сообщил телеканал CP-24 и местное подразделение полиции в Twitter.

Правоохранители сейчас разыскивают белый внедорожник, из которого на ходу стреляли подозреваемые. 

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Полиция в настоящее время также работает со свидетелями происшествия. Подробности пока не раскрываются.

Новости "Сегодня" писали, что власти Флориды арестовали мужчину, который угрожал устроить стрельбу в магазине Walmart в городе Гибсонтон. По словам шерифа округа Хиллсборо Чада Кронистера, 31-летний Уэйн Ли Паджетт был задержан через несколько часов после ложных угроз.

Напомним, что 3 августа в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо произошла стрельба, в результате которой погибли 22 человека.

Кроме того, в одном из парков в городе Чикаго в американском штате Иллинойс неизвестный из машины открыл стрельбу по людям. А в результате стрельбы, которая произошла в ночь на воскресенье в американском городе Дейтон, погибли по меньшей мере девять человек, еще 16 получили ранения.

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Канада полиция стрельба внедорожник потерпевший Торонто

Источник: ТАСС

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