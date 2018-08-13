В Торонто три человека пострадали в результате стрельбы

Конфликт произошел на одной из заправок

В Канаде три человека получили огнестрельные ранения и были госпитализированы, в результате конфликта на заправочной станции в одной из районов города.

Все пострадавшие – мужчины. Один из них был ранен, когда заправлял свой автомобиль. Еще двоих стражи порядка обнаружили рядом с АЗС. У всех огнестрельные ранения, об их состоянии не сообщается.

Полиция разыскивает предполагаемых преступников, которые скрылись на двух автомобилях. Причиной стрельбы мог стать конфликт.

Напомним, в американском штате Джорджия на парковке у школы Mt. Zion High School в округе Клейтон произошла стрельба, в результате которой одна женщина погибла и еще две получили ранения.

А 2 марта в США произошла стрельба в Центральном университете штата Мичиган, в результате чего погибли два человека. По предварительной информации, они не были студентами. Подозреваемый – 19-летний Джеймс Эрик Дэвис-младший.

Также не менее четырех человек погибли в результате стрельбы в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады. Стрельба произошла в одном из жилых районов города Фредериктон. Стражи порядка рекомендуют местным жителям не выходить на улицу и оставаться в помещениях.



