В Торонто за сближение с человеком надо заплатить 3,5 тыс. долларов

Такой штраф ввели, чтобы не распространялся коронавирус

В крупнейшем городе Канады, Торонто, ввели новые ограничения во время карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Два человека, если они не сожители, должны держаться друг от друга на расстоянии минимум 2 м. Иначе заплатят по 5 тыс. канадских долларова (около 3,5 тысячи долларов США) штрафа.

С призывом соблюдать требования карантина выступил премьер-министр Джастин Трюдо.

"Итак, будьте разумными! Думайте, что вы делаете, какой ваш выбор? И это будет лучшим показателем того, как вы служите своей стране и друг другу! Все в ваших и наших руках!" – обратился премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Ранее "Сегодня" писали, что в Торонто не исключают, что режим самоизоляции может продлиться еще три месяца.

Об этом сообщила главный врач города Эйлин Де Вилла. "Эти меры могут действовать еще до 12 недель, но я не могу вам сказать точно, как долго это продлится", — заявила она. По словам специалиста, сроки режима самоизоляции напрямую зависят от того, как горожане исполняют предписания и рекомендации властей.

По состоянию на 3 апреля в Канаде заражено коронавирусом 11 284 человека, из них 139 умерло. Причем 30 человек умерли в течение минувших суток.

Коронавирусом также была заражена жена премьера Трюдо, но ей удалось вылечиться от последствий инфекции.

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