В тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег

Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией

Спустя несколько недель после того, как в мексиканской Гвадалахаре неожиданно для всех посреди лета выпал снег, метель случилась и в другом латиноамериканском государстве – Боливии.

Погодная аномалия стала радостью для местных жителей – не привыкшие к снегу боливийцы пробовали его на вкус, делали фото в снегу, играли в снежки.

Однако транспортникам непогода доставила лишь хлопоты - в аэропорту города Эль-Альто из-за снегопада отменили несколько международных рейсов, а также закрыли дороги из-за гололеда.

Хотя сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией. Средняя зимняя температура в стране около +15 градусов. Но сейчас же, на время снегопада, она упала до нуля.

Напомним, что в США под конец июня тоже выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметров осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая.

Кроме того, как мы уже писали в начале июля вьюга обрушилась и на расположенный в грузинском регионе Гурия поселок Бахмаро. На памяти местных аксакалов снег в июле здесь выпал впервые.

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