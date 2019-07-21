В тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег
Хоть сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией
Спустя несколько недель после того, как в мексиканской Гвадалахаре неожиданно для всех посреди лета выпал снег, метель случилась и в другом латиноамериканском государстве – Боливии.
Погодная аномалия стала радостью для местных жителей – не привыкшие к снегу боливийцы пробовали его на вкус, делали фото в снегу, играли в снежки.
Однако транспортникам непогода доставила лишь хлопоты - в аэропорту города Эль-Альто из-за снегопада отменили несколько международных рейсов, а также закрыли дороги из-за гололеда.
Хотя сейчас в Боливии и зима, снег для этой страны все же является аномалией. Средняя зимняя температура в стране около +15 градусов. Но сейчас же, на время снегопада, она упала до нуля.
Напомним, что в США под конец июня тоже выпал снег – метеорологи зафиксировали до полуметров осадков в штатах Монтана, Айдахо и Колорадо. Подобное явление в последний раз было 90 лет назад. Обычно сезон метелей здесь заканчивается в начале мая.
Кроме того, как мы уже писали в начале июля вьюга обрушилась и на расположенный в грузинском регионе Гурия поселок Бахмаро. На памяти местных аксакалов снег в июле здесь выпал впервые.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В тропиках Южной Америки неожиданно выпал снег". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В румынских Карпатах выпал летний снег
Последний раз летний снег выпадал на этой территории примерно 15-лет назад в конце августа
США накрыла майская вьюга: в штатах Вайоминг и Колорадо выпало 30 сантиметров снега
Коммунальщики расчищают дороги не только от снега, но и от поломанных ветвей деревьев – они не выдерживают тяжести снега
В Австралии неожиданно выпал снег: видео
Из-за гололеда пришлось перекрывать дороги, а ураганный ветер поднял шторм на море и задержал десятки паромов
Погодная аномалия в России: в июне выпал снег
Такой погоды не помнят даже старожилы Ямало-Ненецкого автономного округа