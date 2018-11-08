В Тунисе продлили чрезвычайное положение

Сегодня, 00:52

Режим чрезвычайной ситуации был продлен до 6 декабря

pixabay.com
pixabay.com

Власти Туниса продлили на месяц с 7 ноября режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщает "Синьхуа".

"Режим чрезвычайной ситуации был продлен до 6 декабря", – говорится в сообщении.

Решение было принято по итогам консультаций между президентом Беджи Каид ас-Себси, премьер-министром страны Юсефом Шахедом и председателем Ассамблеи народных представителей.

Чрезвычайное положение было объявлено в Тунисе в ноябре 2015 года, когда террорист-смертник атаковал в столице президентскую гвардию. Погибли, по меньшей мере, 12 человек.

Причиной взрыва автобуса считают террориста-смертника, в рюкзаке которого было ориентировочно 10 килограмм взрывчатки.

Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за взрыв автобуса с сотрудниками президентской охраны в Тунисе.

Позже власти Туниса нашли причастных к кровавому теракту. На протяжении нескольких дней проводились рейды по поиску экстремистов. Полиция задержала более 40 подозреваемых в терроризме. 
Тунис, теракт, взрыв, чрезвычайное положение

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