В Тунисе продлили чрезвычайное положение
Режим чрезвычайной ситуации был продлен до 6 декабря
Власти Туниса продлили на месяц с 7 ноября режим чрезвычайного положения на всей территории страны. Об этом сообщает "Синьхуа".
"Режим чрезвычайной ситуации был продлен до 6 декабря", – говорится в сообщении.
Решение было принято по итогам консультаций между президентом Беджи Каид ас-Себси, премьер-министром страны Юсефом Шахедом и председателем Ассамблеи народных представителей.
Чрезвычайное положение было объявлено в Тунисе в ноябре 2015 года, когда террорист-смертник атаковал в столице президентскую гвардию. Погибли, по меньшей мере, 12 человек.
Причиной взрыва автобуса считают террориста-смертника, в рюкзаке которого было ориентировочно 10 килограмм взрывчатки.
Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) взяла ответственность за взрыв автобуса с сотрудниками президентской охраны в Тунисе.
Позже власти Туниса нашли причастных к кровавому теракту. На протяжении нескольких дней проводились рейды по поиску экстремистов. Полиция задержала более 40 подозреваемых в терроризме.