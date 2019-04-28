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В Тунисе столкнулись два грузовика: погибли 12 человек

28 апреля, 10:12

Еще более 20 людей в результате аварии получили ранения

Фото: www.aa.com.tr
Фото: www.aa.com.tr.

В городе Сиди-Бузид в Тунисе произошла жуткая авария, жертвами которой стали 12 человек. Еще 21 человек получили ранения, сообщает Anadolu со ссылкой на данные министерства здравоохранения.

Как сообщили в министерстве, авария произошла рано. Один из грузовиков перевозил 30 человек. По словам главы управления гражданской обороны в городе полковника Мохамеда аль-Джавади, столкновение произошло, когда шина одного грузовика взорвалась. Из-за этого он повернулся в противоположном направлении.

Также отмечено, что грузовик перевозил женщин, которые работают в сельском хозяйстве.  

Напомним, не та давно в Казахстане на 181 километре автодороги Алматы – Ташкент автобус с пассажирами слетел в кювет и перевернулся, пытаясь объехать другое ДТП на трассе. В результате одиннадцать человек погибли, еще 29 пострадали. По факту ДТП начато досудебное расследование, создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области.

Кроме того, ранее более двух десятков человек погибли в результате дорожной аварии, которая произошла на западе Боливии. Жертвами столкновения пассажирского автобуса с грузовиком стали 24 человека и еще 16 были ранены.

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Тег ДТП, Тунис, грузовики, погибшие, столкновение, пострадавшие

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