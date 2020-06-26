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В Турции 121 человека бросили в тюрьму пожизненно

26 июня, 17:18

Станислав Кожемякин Станислав Кожемякин

Обвиняемым в попытке государственного переворота вынесли приговоры

Турецкий суд пожизненно лишил свободы более 120 человек, которых подозревают к причастности к попытке государственного переворота в 2016 году.

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Как сообщает агентство Anadolu, 26 июня Верховный уголовный суд в Анкаре поставил точку в деле почти половины подсудимых, которые проходят по так называемому "делу генуправления жандармерии" четырехлетней давности.

Так, 121-го подозреваемого признали виновными в "попытке подрыва конституционного строя". В связи с этим 35 человек были приговорены к пожизненному заключению, а еще 86 – к пожизненному заключению при отягчающих обстоятельства.

Последняя мера наказания предполагает более жесткие условия содержания заключенных. После подачи в 2004 году заявки на вступление в Евросоюз Анкара заменила ею смертную казнь.

Всего по данному делу проходят обвиняемыми 245 человек.

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Нопомним, что в ночь с 15 на 16 июля 2016 году в Турции произошла попытка государственного переворота. Изначально сообщалось, что в результате столкновений в Анкаре и Стамбуле погибли 265 человек, по, согласно окончательным данным, жертвами путча с обеих сторон стали 240 человек и еще 2200 были ранены.

В организации путча Анкара обвинила движение FETO и ее руководителя – давнего противника режима Режепа Эрдргана, проповедника Фетхуллаха Гюлена, который около 20 лет скрывается от турецкого правосудия в США. Сам он все обвинения отрицает.

Больше о трагических событиях июля 2016 года читайте в материале "Попытка военного переворота в Турции: как это было".

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