В Турции автобус с военными попал в ДТП: есть погибшие

В автобусе ехали 35 военных, которые направлялись в свои воинские части, и четверо гражданских

В Турции автобус врезался в заднюю часть грузовика на шоссе вблизи города Тося в северной части страны. В результате ДТП два человека погибли и 34 пассажира получили травмы. Об этом сообщает турецкое агентство DHA.

Как сообщается, водитель автобуса и его помощник погибли на месте. Причины аварии пока неизвестны.

В автобусе ехали 35 военных, которые направлялись в свои воинские части, и четверо гражданских.

Автобус следовал из Стамбула в город Самсун. Ни один из пострадавших пассажиров не находится в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Турции в ночь на 8 сентября произошло страшное ДТП – на 20-м километре трассы Анкара-Аксакай перевернулся пассажирский автобус. Погибли шесть человек, еще 43 получили ранения и были госпитализированы.

Напомним, ранее похожая авария произошла в Испании – в провинции Астурия на севере страны автобус врезался в опору моста. Тогда погибли пять человек, еще 20 получили ранения.

А в Финляндии автобус упал на железнодорожные пути в Куопио, в результате чего погибли четыре человека, более 20 пострадали. Перед падением автобус врезался в пять автомобилей, остановившихся на красный сигнал светофора. По словам водителя автобуса, он пытался остановить тяжелую машину, но тормоза не сработали.

Также мы писали, что в Эквадоре на "повороте смерти" разбился пассажирский автобус, перевозивший 500 кг наркотиков. В результате ДТП 23 человека погибли и 14 получили ранения.