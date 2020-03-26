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В Турции число заражений коронавирусом за сутки возросло на тысячу

26 марта, 22:57

Елена Кузьмич

Умерли 16 больных

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Турции за последние 24 часа увеличилось более чем на 1 тыс.

Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"Сегодня было сделано 7286 тестов, зарегистрировано 1196 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 16 больных. Теперь общее число умерших достигло 75, а больных — 3629", — написал глава Минздрава на своей странице в Twitter.

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Ранее сообщалось, что в Украину из Турции из-за коронавируса эвакуировались более 400 украинцев.

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Напомним, что ассоциация отельеров Турции (TÜROB) предложила отменить стандартный шведский стол (во время завтрака, обеда и ужина) в гостиницах и ресторанах страны, заменив его опцией "тарелка с завтраком и комплексное меню". Предложение подготовлено в рамках мер, которые могут быть применены в секторе туризма для предотвращения распространения коронавируса нового типа (Covid-19).

Добавим, что Турция переносит старт туристического сезона из-за коронавируса. Эпидемия в Европе заставила турецкие власти волноваться.

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Турция заражение коронавирус

Источник: ТАСС

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