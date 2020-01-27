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В Турции из-под завалов вытащили двухлетнюю девочку: видео чудесного спасения

27 января, 09:31

Подземные толчки были такими сильными, что ощущались в соседних с Турцией странах

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Фото: REUTERS/Umit Bektas

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Землетрясение в районе турецкой провинции Элязыг уже унесло десятки жизней, но спасателям удается находить под завалами выживших. Агентство Anadolu опубликовало в Twitter видео спасения маленькой девочки, которую достали из-под завалов.

Отмечается, что после землетрясения мать с ребенком попали под завалы в результате разрушения, и только спустя 24 часа спасателям их удалось их найти и вытащить. На видео можно увидеть, что они оказались под огромными кусками бетонных конструкций и довольно глубоко под завалами. Первой извлекли девочку.

Как сообщали новости "Сегодня", землетрясение в Турции магнитудой 6,8 по шкале Рихтера случилось 24 января в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг стихии, затронувшей также соседнюю провинцию Малатья, залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Более трех тысяч спасателей направили разбирать завалы в поисках людей. По состоянию на 27 января стало известно, что число жертв землетрясения в Турции приближается к 40. Также не менее 1200 человек пострадали в результате разрушений.

Видео: Reuters

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