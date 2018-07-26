В Турции из-за ливней обвалилось четырехэтажное здание

В турецком Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Из-за сильных ливней у здания размыло фундамент и оно обвалилось.

Рядом с упавшим зданием находилась стройка, где возводили еще одно здание. Скорее всего строительные работы поспособствовали обрушению четырехэтажного дома.

Сначала упала стена с креплениями, поддерживающими здание, а потом и весь дом. Спасатели эвакуировали жильцов, о пострадавших не сообщается. Территорию вокруг оцепили, строительные работы временно прекращены.

Ранее на Волыни в поселке Любешов во время ремонтных работ обвалилась стена технического колледжа Луцкого НТУ. Высота рухнувшей стены достигает почти 12 метров. В 4-х этажном здании учебного корпуса разрушено 180 квадратных метров внешней фасадной стены, с первого по четвертый этаж. Масштабы разрушения составляют примерно 8% от общей площади.

А в здании Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета обвалилась фасадная стена площадью на площади 80 квадратных метра, разрушены межэтажные перекрытия помещений с четвертого по первый этаж.