В Турции из-за ливней обвалилось четырехэтажное здание

Вчера, 15:20

Из-за сильных дождей его фундамент размыло


В турецком Стамбуле рухнул четырехэтажный жилой дом. Из-за сильных ливней у здания размыло фундамент и оно обвалилось.

Рядом с упавшим зданием находилась стройка, где возводили еще одно здание. Скорее всего строительные работы поспособствовали обрушению четырехэтажного дома.

Сначала упала стена с креплениями, поддерживающими здание, а потом и весь дом. Спасатели эвакуировали жильцов, о пострадавших не сообщается. Территорию вокруг оцепили, строительные работы временно прекращены.

Ранее на  Волыни в поселке Любешов во время ремонтных работ обвалилась стена технического колледжа Луцкого НТУ. Высота рухнувшей стены достигает почти 12 метров. В 4-х этажном здании учебного корпуса разрушено 180 квадратных метров внешней фасадной стены, с первого по четвертый этаж. Масштабы разрушения составляют примерно 8% от общей площади.

А в здании Коломыйского экономико-правового колледжа Киевского национального торгово-экономического университета  обвалилась  фасадная  стена площадью на площади 80 квадратных метра, разрушены межэтажные перекрытия помещений с четвертого по первый этаж. 
Турция, здание, ливни, обвал дома
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: votrube.ru

Пара студентов из Тернополя поставляла девушек в бордели Турции

16 Февраля, 23:10

Сутенеров задержали в столичном аэропорту, они как раз отправляли двух девушек в Турцию

Другие страны

самолет SF-260D. Фото: airwar.ru

В Турции разбился военный самолет: есть погибшие

16 Февраля, 12:27

Небольшой самолет SF-260D, используемый для тренировки военных пилотов, разбился вскоре после взлета с воздушной базы Джигли неподалеку от порта Измир
Загрузка...

Запорожье

Скриншот

В центре Запорожья разваливается жилая пятиэтажка: названа удивительная причина

5 Марта, 13:23

Жилой пятиэтажный дом разваливается из-за ржавых ливнестоков

Другие страны

Турецкие ВС. Фото: militaryarms.ru

В Анкаре четко ответили на заявления Макрона по Сирии

31 Января, 14:43

Весь мир знает и должен знать, что Турция не действует с менталитетом оккупанта, отметил турецкий премьер  
Загрузка...