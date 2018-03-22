В Турции известной певице грозит тюрьма за оскорбление президента

Сегодня, 17:02

Во время выступления она изменила текст песни и показала неприличный жест

Фото: temizmagazin.com
Фото: temizmagazin.com

Известную турецкую певицу и актрису Зухал Олкай приговорили к 10 месяцам лишения свободы за оскорбление президента Реджепа Тайипа Эрдогана во время выступления в 2016 году.

Об этом сообщает Reuters.

Певицу обвинили в том, что она изменила текст одной из своих песен, добавив в нее фамилию президента Эрдогана, и показывала рукой неприличный жест во время пения.

Олкай в суде отрицала обвинения, заявив, что использовала фамилию Эрдогана, поскольку она укладывается в рифму и не имеет "скрытого или оскорбительного мотива". Она сказала, что оскорбительный жест рукой был направлен на одного из участников аудитории.

В 2010 году Олкай уже штрафовали на 10 620 лир (2708 долларов) за "оскорбление государственного служащего".

Оскорбление президента Турции является уголовным преступлением, которое карается сроком до четырех лет.

Напомним, египетскую поп-певицу Шиму посадили в тюрьму на два года за "призывы к разврату" в клипе на песню I Have Issues ("У меня проблемы"). В видео девушка появляется в образе учительницы в школьном классе. 

Кроме этого, мы сообщали, что известный ведущий влип в неприятную историю с интимом.
Турция, тюрьма, певица, эрдоган

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