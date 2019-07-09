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В Турции началась паника из-за взрыва в подвале дома

9 июля, 14:37

Полиция выясняет, что происходило в подвале многоквартирного дома


Мощный взрыв произошел на юге Турции. Ранены семь человек. В провинции Хатай взорвался подвал, в котором был устроен склад лакокрасочных изделий. Пламя охватило трехэтажный дом. Из-за взрыва на улице началась паника.

На место выехали десятки спасателей. Потушить огонь удалось только через час. Был ли склад легальным, пока неизвестно. Это, как и причины взрыва, выясняет полиция.

Ранее сообщалось, что в провинции Кютахья, что на западе Турции произошел взрыв на азотном заводе.

"Взрыв произошел в 20.45 по местному времени на предприятии, расположенном на 7-м километре шоссе Кютахья – Эскишехир. По предварительным данным, погибших нет", – сообщил губернатор региона Омер Тораман.

Как сообщается, население прилегающих территорий слышало взрыв, после чего над предприятием поднялся столб желтого дыма. На место происшествия прибыло много пожарных и медицинских бригад, полицейские подразделения.

Также сообщалось, что в турецкой провинции Измир прогремел взрыв на табачной фабрике. 

В результате взрыва погиб рабочий, который в то время находился у производственного котла.  Еще один человек ранен. Мужчину доставили в местную больницу. Причины трагедии пока неизвестны.

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Тег Турция, взрыв, подвал

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